ВФВ дисквалифицировала Андрея Воронкова на 2 года за расизм в адрес кубинки из «Уралочки»

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала главного тренера «Локомотива» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинки Айламы Монтальво, выступавшей за «Уралочку». Такое решение принял исполком ВФВ, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

Скандальное поражение Авериных – что же случилось на ОИ-2020?