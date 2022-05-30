«Он наказал сам себя, как истинный дурак». Губерниев о дисквалификации Воронкова за расизм

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинки Айламы Монтальво.



«Молодцы. Нормальное решение. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Воронков, как всякий дурак, вместо того, чтобы сразу извиниться, начал лбом прошибать стены. Поскольку известно, что на Руси две беды: дураки и дороги, то пусть он эти два года, как истинный дурак, латает дыры в дорогах в окрестностях Калининграда — там наверняка есть проблемы в сёлах.

Он расист, женоненавистник, хам и просто дурак. Если бы он извинился с самого начала, то никакой бы проблемы не было. Он наказал сам себя, как истинный дурак. Я полностью принимаю грамотное, здравое решение ВФВ. Нет расизму!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.