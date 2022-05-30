В Госдуме поддержали дисквалификацию Воронкова на два года за расистское оскорбление

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поддержал дисквалификацию главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года за расистское оскорбление.



«Справедливое решение. Никто в России не имеет права безнаказанно оскорблять спортсменов, тем более из-за принадлежности к той или иной религии, национальности, цвету кожи. После таких решений наша страна может служить примером. Во многих странах, которые пропагандируют типа демократию и чистый спорт, на самом деле всё наоборот: всё политизировано, всё завязано на вмешательстве политических лидеров и компаний, которые финансируют. Мы помним, как он её назвал, отказался извиняться — вот результат.



Федерация вынесла достаточно справедливое решение. У Воронкова достаточно долгое время был шанс сделать простые человеческие вещи: извиниться, рассказать, что на эмоциях, если бы он действительно дорожил своим именем тренера, человека и мужчины. Такие вещи недопустимы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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