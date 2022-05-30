Гендиректор «Уралочки»: Воронков поступил не как мужик. Чего добивался, то и получил

Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера «Локомотива» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинки Айламы Монтальво.
«Извинения Воронков так и не принёс. Если бы они были, то результат был бы другой, всего этого вообще не было. Он проявил себя не с лучшей стороны и не как мужик. Если Воронков имел смелость обозвать, оскорбить игрока и не имел смелости извиниться, то я не даже не знаю… Извинился клуб, но не извинился Воронков, хотя от клуба мы ничего не просили.
Клуб сделал всё, что в его силах. Всё, что они могли, они сделали. У нас к ним никаких претензий. Мы с уважением относимся к «Локомотиву», который много делает для российского волейбола, у них всегда приятно играть, у них хорошие, активные болельщики, но что касается Воронкова… Он проявил себя не по-мужски. То, чего он хотел, чего добивался, то он и получил», — сказала Огиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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