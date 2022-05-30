«Я никого не хотел оскорбить». Тренер Воронков — о расистском скандале

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков впервые высказался в интервью, данном ещё до анонса своей дисквалификации, о расистском скандале с бывшей волейболисткой «Уралочки» Айламой Монтальво.



«Впервые оказавшись в такой непростой и неоднозначной ситуации, я сразу не комментировал этот эпизод и взял паузу, так как ожидал официального решения со стороны дисциплинарной комиссии ВФВ. Очень не хотелось подливать масла в огонь, зная, что любые слова могут быть истолкованы совершенно по-разному.



Я сожалею, что моя фраза, произнесённая в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И ещё большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорблённой посчитали именно Айламу Сесе Монтальво.

На протяжении всей своей карьеры как волейболист и как тренер я много работал с игроками разных стран и национальностей. И в наших взаимоотношениях никогда не было никаких проблем. Ведь все мы прекрасно понимаем, насколько для легионеров важен психологический комфорт. Оказываясь в непривычной для себя обстановке, волейболисты из других стран, чтобы демонстрировать яркую игру, которую от них ждут болельщики, должны чувствовать себя спокойно и уверенно. И я именно так отношусь к игрокам из других стран и клубов. Пусть мы и находимся по разные стороны сетки, но, по сути, делаем общее дело — играем в волейбол.

Ещё раз отмечу, что я никого не хотел оскорбить или обидеть. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация окончательно прояснится и мы все сможем сосредоточиться исключительно на нашей любимой игре — волейболе», – приводит слова специалиста издание Regnum.