Федерация конного спорта России обжалует отстранение от международных турниров в суде

Международная федерация конного спорта (FEI) рассмотрела апелляцию Федерации конного спорта России (ФКСР), поданную после отстранения российских лошадей, всадников и официальных лиц от участия в международных соревнованиях.
Апелляция была рассмотрена 28 апреля трибуналом FEI и отклонена. По заявлению FEI, участие российских спортсменов, лошадей и официальных лиц в международных турнирах во время событий на Украине препятствует участию украинских спортсменов.
В решении FEI также сообщается, что, несмотря на вышеуказанный запрет, российские официальные лица могут проходить курсы по поддержанию и повышению квалификации, а представители ФКСР – принимать участие в официальных мероприятиях.
Также ФКСР оставляет за собой место в международной федерации. На данный момент в ФКСР планируют обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения FEI.
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