Юлия Ефимова показала эффектное фото на фоне водопада

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, шорты и рубашку, позирует на фоне водопада.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Ефимова показала фото в роскошном жёлтом платье.



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