Екатерина Гамова оценила дисквалификацию Воронкова за расизм в адрес кубинки из «Уралочки»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала дисквалификацию главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинки Айламы Монтальво.

«Я считаю, что наказание однозначно должно было быть, потому что то поведение, которое продемонстрировал Андрей Воронков, недопустимо. Думаю, ему дали многовато, но людям, которые принимали решение, виднее. Если он отказался извиняться, то два года — вполне приемлемо. После этого у нас таких инцидентов в чемпионате России не будет», — приводит слова Гамовой Metaratings.

Напомним, во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. Среди прочего наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

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