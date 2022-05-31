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Ласицкене: страшно осознавать, что молодые российские легкоатлеты остались в неизвестности

Ласицкене: страшно осознавать, что молодые российские легкоатлеты остались в неизвестности
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила опасение за начинающих отечественных легкоатлетов, попавших под международные санкции.

«Мне очень страшно осознавать, что молодое поколение российских легкоатлетов, которые ни разу не выступали на международных стартах, находится в полной неизвестности, когда они могут получить возможность выехать за рубеж и посоревноваться со своими сверстниками.

Сейчас им очень тяжело. Когда я вспоминаю о пройденном, то, конечно, благодарна судьбе за то, что успела выступить где-то и выиграть что-то. Но я не хочу останавливаться, я хочу продолжать, я хочу показывать результаты на международной арене», – приводит слова спортсменки издание ТАСС.

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