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Канада ввела санкции против Алины Кабаевой

Канада ввела санкции против Алины Кабаевой
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Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева внесена в санкционные списки Канады. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Власти Канады подготовили новый список россиян, к которым будут применены санкции. Помимо Кабаевой, в санкционный список внесли четыре российские компании и 21 физическое лицо.

Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».

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