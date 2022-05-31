«Чемпионат» — лучшее спортивное СМИ — 2021

«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшее спортивное СМИ — 2021».

В прошлом году интернет-порталу удалось стать лидером по посещаемости среди российских спортивных СМИ и занять четвёртое место мирового рейтинга, опередив французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports, американские Yahoo! Sports и NBS Sports, китайский Hupu.com (SimilarWeb).

В 2021 году «Чемпионат» планомерно наращивал аудиторию, стабильно показывая рекордные показатели. В январе портал посетили почти 34 млн уникальных пользователей, в июне – уже 45,8 млн уников (+35% с начала года) – это лучший показатель и абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. В феврале 2022 года рекорд был обновлён: более 50 млн уникальных посетителей совершили 509 млн просмотров («Яндекс.Метрика»).

В прошлом году команда реализовала ряд уникальных кейсов с международными партнёрами – UFC, Формула-1, NHL и др. В 2021-м «Чемпионат» вышел за пределы большого спорта: раздел о киберспорте перерос в большой проект «Чемп.PLAY», а в Lifestyle благодаря обновлённой навигации появилось больше экспертных материалов и платформа для запуска сервисов по контролю за здоровьем. На сайт был добавлен формат вертикальных сториз, а в офлайне проведён третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата».

Программа «Спорт и Россия» девять лет отмечает наградами компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России.