Федерация санного спорта России выдвинула Наталию Гарт в члены исполкома FIL

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что глава организации Наталия Гарт выдвинута в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

«Выборный конгресс FIL пройдёт с 18 по 19 июня в предместье австрийского Инсбрука. Будут избраны новые вице-президенты и президент, новые члены исполкома, новые члены комиссий. Мы подали заявки в ряд комиссий, а Наталию Гарт выдвинули в члены исполкома FIL. Но отлично понимаем, что в нынешней политической ситуации шансы на успех малы.

Представители Федерации санного спорта России обязательно будут участвовать в работе конгресса FIL. В ближайшие дни мы собираемся определиться, кто полетит на это выборное мероприятие», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Гарт входит в исполком Международной федерации санного спорта с 2014 года.