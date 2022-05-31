Матыцин — об отстранении Позднякова: такие поступки вредят самому фехтованию

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) о досрочном отстранении Станислава Позднякова от должности главы ЕКФ.
«Подобные решения руководства спортивных федераций разрушают целостность международной спортивной семьи. Представители многих видов спорта подвержены политическому влиянию, и фехтование, к сожалению, не стало исключением.
Такие поступки вредят самому виду спорта – нельзя перечеркнуть вклад Станислава Позднякова в развитие фехтования отстранением его от должности главы ЕКФ. Станислав Алексеевич – заслуженный спортсмен, четырёхкратный олимпийский чемпион, грамотный и уважаемый руководитель, он как никто другой понимает и разделяет ценности спорта и, без сомнений, будет придерживаться их в своей дальнейшей работе на посту главы Олимпийского комитета России», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
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