Никита Нагорный: думаю, что смог бы играть в баскетбол

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, рост которого 168 см, в перерыве пятого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» заявил, что смог бы играть в баскетбол.
«Раскрою тайну, я впервые на игре, впервые вживую смотрю. Я, конечно, смотрел по телевизору. И предыдущую игру смотрел. Два овертайма – это невероятные эмоции. И я себе задал вопрос: если я хочу, чтобы у нас было больше зрителей на спортивной гимнастике, почему сам не хожу на масштабные мероприятия, как этот финал?
Кто любимый игрок? Наверное, как и у многих, Алексей Швед.
Мог бы я играть в баскетбол? Мы играем во все виды спорта, в том числе и в баскетбол. Конечно, с моим ростом мне, наверное, тяжело будет. Но знаю, что есть несколько игроков не очень высоких, которые находят своё место в команде. Я бросал мяч в кольцо и даже между ногами перевод делал. С моими короткими ногами у меня даже это получалось. Так что, думаю, что смог бы играть в баскетбол», — сказал Нагорный.
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