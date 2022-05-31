«Это просто ни за что». Фомин — о двухлетней дисквалификации Воронкова

Чемпион Европы, обладатель Кубка мира, советский и российский волейболист и тренер Дмитрий Фомин прокомментировал дисквалификацию главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистское высказывание в адрес кубинки Айламы Монтальво.
«Дисквалифицировать на два года — это очень жёстко. За что? Даже учитывая, что он не извинился, хотя и высказался на эмоциях в адрес женщины. Но такое наказание — два года! Ни фига себе! Я не вижу мотивов для этого.
Мы сегодня живём и знаем, что творится за пределами нашей страны — на западном направлении. Там нет расистов, а у нас — есть? Чушь какая-то! Нам нечего больше обсуждать сегодня? Слишком жёсткое наказание Воронкову, не соответствующее поступку.
Нам на всё надо реагировать адекватно. Нельзя одному человеку рубить голову, а мимо другого просто проходить — бывали и другие инциденты, выглядевшие столь же некрасиво. Не знаю, чем руководствовались люди, принимая такое решение.
Изначально я был не на стороне Воронкова. Человек мог извиниться — всё бывает: эмоции, не подумал. Ну, сказал бы просто: «Я глупый, сказал такую чушь». Но сейчас, когда всё дошло до такой степени, я считаю, что это просто ни за что», — приводит слова Фомина «Газета.Ru».
- 31 мая 2022
-
23:40
-
22:02
-
20:00
-
18:56
-
17:41
-
16:41
-
16:12
-
15:55
-
15:31
-
13:43
-
12:00
-
09:30
-
08:09
- 30 мая 2022
-
20:17
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
17:07
-
16:52
-
14:29
-
08:48
-
08:44
-
08:33
- 29 мая 2022
-
23:49
-
21:17
-
20:50
-
20:02
-
19:38
-
19:22
-
17:47
-
16:17
-
15:48