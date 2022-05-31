«Это просто ни за что». Фомин — о двухлетней дисквалификации Воронкова

Чемпион Европы, обладатель Кубка мира, советский и российский волейболист и тренер Дмитрий Фомин прокомментировал дисквалификацию главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистское высказывание в адрес кубинки Айламы Монтальво.



«Дисквалифицировать на два года — это очень жёстко. За что? Даже учитывая, что он не извинился, хотя и высказался на эмоциях в адрес женщины. Но такое наказание — два года! Ни фига себе! Я не вижу мотивов для этого.

Мы сегодня живём и знаем, что творится за пределами нашей страны — на западном направлении. Там нет расистов, а у нас — есть? Чушь какая-то! Нам нечего больше обсуждать сегодня? Слишком жёсткое наказание Воронкову, не соответствующее поступку.

Нам на всё надо реагировать адекватно. Нельзя одному человеку рубить голову, а мимо другого просто проходить — бывали и другие инциденты, выглядевшие столь же некрасиво. Не знаю, чем руководствовались люди, принимая такое решение.

Изначально я был не на стороне Воронкова. Человек мог извиниться — всё бывает: эмоции, не подумал. Ну, сказал бы просто: «Я глупый, сказал такую чушь». Но сейчас, когда всё дошло до такой степени, я считаю, что это просто ни за что», — приводит слова Фомина «Газета.Ru».