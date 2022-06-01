Фото: Юлия Ефимова посетила рок-фестиваль

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях серию фотографий с рок-фестиваля BottleRock 2022, прошедшего в городе Напа, штат Калифорния, США.

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Спортсменка является рекордсменом по количеству завоёванных медалей на чемпионатах мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовых). Юлия также входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Ефимова опубликовала снимки с отдыха на природе.