Новые зимние олимпийские дисциплины могут утвердить в июне

Международный олимпийский комитет (МОК) готовится в середине июня рассмотреть предложение о включении новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Конгресс FIS предложил МОК на рассмотрение дополнительные соревнования для программы зимних Олимпийских игр 2026 года. Полагаем, что этот вопрос будет включён в повестку дня следующего исполкома МОК в середине июня», – приводит слова пресс-службы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) издание ТАСС.

Напомним, 26 мая конгресс FIS проголосовал за включение в олимпийскую программу четырёх новых дисциплин: женского лыжного двоеборья, парного могула и смешанных соревнований по ски-кроссу (дисциплины лыжного фристайла), а также смешанных соревнований по сноуборду в параллельном слаломе.