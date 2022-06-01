Новые зимние олимпийские дисциплины могут утвердить в июне

Международный олимпийский комитет (МОК) готовится в середине июня рассмотреть предложение о включении новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
«Конгресс FIS предложил МОК на рассмотрение дополнительные соревнования для программы зимних Олимпийских игр 2026 года. Полагаем, что этот вопрос будет включён в повестку дня следующего исполкома МОК в середине июня», – приводит слова пресс-службы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) издание ТАСС.
Напомним, 26 мая конгресс FIS проголосовал за включение в олимпийскую программу четырёх новых дисциплин: женского лыжного двоеборья, парного могула и смешанных соревнований по ски-кроссу (дисциплины лыжного фристайла), а также смешанных соревнований по сноуборду в параллельном слаломе.
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