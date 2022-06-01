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Президент ВФП Владимир Сальников высказался о Юлии Ефимовой, которая живёт в США

Президент ВФП Владимир Сальников высказался о Юлии Ефимовой, которая живёт в США
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал то, что шестикратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова проживает в США. Ефимова с 2013 года живёт и тренируется в США.

«Ефимова решает свои задачи самостоятельно, у неё свои цели. У нас есть спортсмены, которые выступают за границей и показывают там результаты. Тот же Морозов недавно выступал на турнире в США», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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