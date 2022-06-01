Пловчиха-трансгендер Лия Томас: трансженщины не угрожают женскому спорту

Победительница американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), пловчиха-трансгендер Лия Томас высказалась о своём участии в женских соревнованиях.

«Я считаю, что крупнейшим заблуждением является причина, по которой я сменила пол. Люди говорят: «Она сделала это, чтобы заполучить преимущество, и теперь она может побеждать». Но я сделала это, чтобы стать счастливой. Трансженщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту», – приводит слова Томас ESPN.

Напомним, 22-летняя Лия Томас взбудоражила общественность в декабре 2021 года. Тогда пловчиха завоевала три золотых медали на чемпионате США среди женщин. Спортсменка выиграла кроль на 200 ярдов, установила рекорд на дистанции в 500 ярдов, а также на дистанции в 1650 ярдов, опередив второе место на 38 секунд.