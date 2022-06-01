Дарья Нагорная назвала сумму, которую потратила на открытие своего салона красоты
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Чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях, серебряный призёр Олимпиады 2016 года в командных соревнованиях гимнастов Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) рассказала, сколько потратила на открытие своего салона красоты. Напомним, Нагорная — супруга олимпийского чемпиона 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никиты Нагорного.
По словам Дарьи, она вложила в дело около 3 млн рублей.
«Тяжело ли вести свой бизнес? Очень. Думала, что придётся легче.
Из-за того, что была неопытная, покупала всё с нуля, всё новое. Из-за этого много вложила — на всё про всё около трёх миллионов рублей», — рассказала Нагорная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.
Спиридонова вытолкнула Нагорного в сальто:
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