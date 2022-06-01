Винер-Усманова: мы возвращаемся к программе, по которой выступала Кабаева

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о ключевых изменениях в отечественном спорте после международного бойкота из-за ситуации на Украине.

«Мы теперь не выступаем по программе международной федерации, потому что она отрезала голову и подтягивала хвост – было что-то среднее. Для того чтобы была универсальность, хотели Россию нивелировать, и это начало входить в моду у наших тренеров. Мы поменяли программу, новое – хорошо забытое старое. Мы сейчас сделали программу, которую в своё время делала Алина Кабаева», – приводит слова функционера издание ТАСС.

Ранее в интервью Винер-Усманова прокомментировала развод с бизнесменом Алишером Усмановым после 30 лет брака.