Винер-Усманова: мы возвращаемся к программе, по которой выступала Кабаева

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о ключевых изменениях в отечественном спорте после международного бойкота из-за ситуации на Украине.
«Мы теперь не выступаем по программе международной федерации, потому что она отрезала голову и подтягивала хвост – было что-то среднее. Для того чтобы была универсальность, хотели Россию нивелировать, и это начало входить в моду у наших тренеров. Мы поменяли программу, новое – хорошо забытое старое. Мы сейчас сделали программу, которую в своё время делала Алина Кабаева», – приводит слова функционера издание ТАСС.
Ранее в интервью Винер-Усманова прокомментировала развод с бизнесменом Алишером Усмановым после 30 лет брака.
- 1 июня 2022
-
13:55
-
13:43
-
13:34
-
13:01
-
13:00
-
09:53
-
09:40
- 31 мая 2022
-
23:40
-
22:02
-
20:00
-
18:56
-
17:41
-
16:41
-
16:12
-
15:55
-
15:31
-
13:43
-
12:00
-
09:30
-
08:09
- 30 мая 2022
-
20:17
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
17:07
-
16:52
-
14:29
-
08:48
-
08:44
-
08:33
- 29 мая 2022
-
23:49
-
21:17