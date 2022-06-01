Дарья Нагорная: скоро прохожие будут спрашивать: «Ты ещё не беременна?»

Чемпионка мира, призёр Олимпийских игр и первенств планеты по спортивной гимнастике Дарья Нагорная рассказала, планирует ли в скором времени стать мамой.

Дарья уже более трёх лет замужем за олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Год назад она объявила о завершении карьеры.

«Не хотела бы родить, а потом вернуться в спорт? Нет, я всегда говорила, что тренируюсь, пока не устану и не захочу уйти из спорта. Но возвращаться после детей – нет. Это получается, что ты ничего ребёнку не дашь, потому что будешь всё время в зале, а ребёнок с мамой или с няней. Я против этого.

Хочу больше мальчика, а Никита девочку больше хочет. Для мальчика мне нравятся три имени. Русское – это Марк, а ещё Марсель и Тимур. Для девочки мне всегда нравилась Мия и раньше Вика, но сейчас поменьше.

Про детей мне все вокруг говорят. Столько стало этого вокруг, что стараюсь не обращать внимания. Кажется, скоро прохожие будут спрашивать: «Ты ещё не беременна? Ещё не родила?» Честно? Раздражает, уже надоело. Мне кажется, это такое личное, когда придёт время, тогда и будет. Стараюсь не обращать внимания – мол, ладно, пусть говорят. Думаю, обязательно придёт время, и мы расскажем, и все узнают, никуда от этого не деться», — сказала Нагорная в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды».