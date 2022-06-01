«Норильский никель» завоевал бронзу чемпионата России по мини-футболу

«Норильский никель» завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче серии за третье место «Норильский никель» на родном паркете в серии послематчевых пенальти сумел сломить сопротивление екатеринбургской «Синары». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 4:4, а в серии пенальти точнее были хозяева – 4:2.
Ранее в гостях «Норникель» выиграл оба матча. Первый в основное время — 5:3, а второй в серии пенальти с общим счётом 7:6.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за третье место. Третий матч
«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:4 (по пен. — 4:2).
Голы: Нандо, 31, Кудзиев, 40, Занотто, 55, Кутузов, 57 — Иванов, 36, Соколов, 49, Фахрутдинов, 56, Прудников, 59.
Итоговый счёт в серии до трёх побед – 3-0.
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