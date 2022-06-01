«Газпром-Югра» в третий раз выиграл чемпионат России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» в третий раз в истории выиграл чемпионат России. В третьем матче финальной серии югорский клуб на своей площадке в дополнительное время одержал волевую победу над московским КПРФ со счётом 4:3.

Гости забили три мяча до перерыва и вели со счётом 3:1. Но хозяева сравняли счёт и перевели матч в овертайм. Автором единственного гола в дополнительное время стал Жуау Гилерме, который принёс своей команде не только победу в матче, но и титул. Счёт в серии стал 3-0.

Ранее «Газпром-Югра» побеждал в чемпионате России в сезонах-2014/2015 и 2017/2018.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Третий матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ (Москва) – 4:3 д.в. (1:3, 2:0, 1:0).

Голы: Вилиан, 9, Виноградов, 43, Афанасьев, 45, Гилерме, 58 – Баталья, 1, 13, Асадов, 6.

Итоговый счёт в серии – 3-0.