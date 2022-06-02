Министр спорта России высказался о дисквалификациях Куляка и Рылова за политику

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова со стороны международных федерации. Куляка дисквалифицировали на год за то, что он вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди, а Рылова — на девять месяцев за посещение митинга-концерта в честь годовщины воссоединения Крыма к России.

«Все спортсмены — люди взрослые. Каждый имеет право на гражданскую позицию. Считаю, что недопустимо политизировать эти ситуации.

Решения международных федераций в отношении наших спортсменов были дискриминационными. Никто не имеет права ограничивать спортсмена в его праве принимать участие в митинге на территории своей страны. И наказывать за это совершенно недопустимо. Мы остаемся на принципе «Спорт вне политики». А подобные санкции, как в случае с Куляком и Рыловым, — вмешательство иностранных коллег в наши внутренние дела и в частную жизнь спортсменов», — приводят слова Матыцина «Известия».

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: