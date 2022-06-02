5 июня в Москве пройдёт Красочный забег

5 июня в Москве пройдет самый яркий старт этого года – Красочный забег. Бегуны откроют летний сезон и пробегут 5 км по территории Лужников через четыре зоны с красками разных цветов.

Красочный забег проводится с 2013 года. В этом году он состоится впервые после двухлетнего перерыва и станет долгожданным событием для тысяч участников.

Красочный забег не похож на классические соревнования: на нем можно не думать о результате и личных рекордах и дать себе возможность расслабиться и повеселиться: кидаться краской, танцевать и делать креативные фотографии всей семьей. Позитивные эмоции на этом старте важнее финишного времени, а подготовка к забегу заключается не в выборе экипировки, а в создании костюма.

Фантазия бегунов не знает границ: наряды участников ежегодно удивляют зрителей и организаторов. В разные годы на старте Красочного забега можно было встретить героев кинофильмов и комиксов, мифических персонажей, людей в пижамах, невест и даже динозавра! Организаторы поддерживают фантазию бегунов и проводят конкурс на самый необычный костюм, которые уже стал традицией.

Стать участником конкурса может каждый – для этого перед началом старта необходимо подойти к колоколу финишера и зарегистрироваться у волонтеров. Они зафиксируют стартовый номер, контактный телефон и сфотографируют наряд. В конце мероприятия организаторы забега выберут трех участников в самых необычных костюмах и наградят их памятными призами.

После церемонии награждения наступит самая веселая часть мероприятия – над стартово-финишным городком в Лужниках пройдет красочный фейерверк. Тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а организаторы сделают буйство цвета еще масштабнее – со сцены будет запущена дополнительная волна красочного фейерверка.

Основная онлайн-регистрация на Красочный забег уже закончилась. Дополнительная регистрация будет открыта в 2-3 июня на сайте, а также офлайн в дни выдачи стартовых пакетов — 3 и 4 июня. Мест осталось мало, но еще есть возможность присоединиться к беговому карнавалу!