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Владимир Путин наградил Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Карякина Сергея Александровича — спортсмена по шахматам государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр олимпийской подготовки» департамента спорта города Москвы», — отмечается в тексте указа.

В 2016 году Сергей Карякин участвовал в матче на первенство мира и проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену. В настоящее время россиянин, отстранённый на шесть месяцев, занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ, у него 2747 пунктов. Лидирует Карлсен (2864).

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