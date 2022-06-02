Штаб кандидата Гуляева заявил о недовольстве сменой места проведения выборов в СКР

Штаб кандидата на пост президента Союза конькобежцев России (СКР), олимпийского чемпиона Николая Гуляева выразил недовольство в связи с переносом места проведения отчётно-выборного конгресса организации.

31 мая стало известно, что конгресс пройдёт не в здании Олимпийского комитета России, а в СК «Мегаспорт». На пост главы СКР также претендуют действующий глава организации Алексей Кравцов и Вадим Морозов.

«31 мая, за три дня до дня выборов, действующий президент СКР разослал всем региональным федерациям и отделениям Союза конькобежцев России информацию о смене места проведения выборов на СК «Мегаспорт» по адресу: Ходынский бульвар, д. 3. Новое место проведения собрания полностью подконтрольно кандидату в президенты СКР, выдвинутому Московской федерацией конькобежного спорта. Варвара Барышева, президент Московской федерации конькобежного спорта, также является исполнительным директором СКР и заместителем генерального директора ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт». Барышева много лет неформально осуществляет руководство СКР.

В одном из писем делегатам сообщается, что допуск на территорию проведения выборов президента СКР будет осуществляться по заранее поданным спискам. В следующем письме держателей голосов известили, что попасть в эти списки можно только до 20:00 2 июня. Таким образом, Алексей Кравцов, являясь одним из кандидатов на пост президента СКР, возможно, предпринял попытку по ограничению допуска на территорию проведения конгресса делегатам, которые имеют право голоса, но не подадут свои данные в списки на проход заранее. Данное действие противоречит уставу СКР и ограничивает свободу выборов», — приводит заявление штаба Гуляева «Матч ТВ».

«Все делегаты смогут попасть на конгресс беспрепятственно. Мы всем сообщили контакт для экстренной связи в случае, если кому-то понадобится внести срочные изменения по делегату», — отреагировала на заявление Барышева.