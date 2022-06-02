В яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовала регата «Кубок Ассоциации класса «Оптимист». Соревнования собрали 166 участников из 17 регионов. Спортсмены разделены на три флота. Гонки проходят с 31 мая по 4 июня на акватории Финского залива. В первые три дня состоялась квалификационная серия, состоявшая из шести гонок. Борьба за Кубок Ассоциации и призовые места развернётся в финальной серии гонок 3 и 4 июня.

После завершения квалификации в общем зачёте с четырьмя первыми приходами лидирует Алиса Иванова («Водник»). Вторым идёт Роман Ивановский («Академия»), от первого места его отделяет одно очко. За третье место после квалификации с равенством очков борются Степан Сборщиков («Академия») и Сергей Ефимов («Водник»).

Среди младших девушек по итогам двух гоночных дней лидирует Анастасия Кузнецова («Крестовский остров»). Зачёт младших юношей с преимуществом в 39 очков возглавляет Андрей Жаков (ДСПК Рауту/»Академия»).

За гонками можно следить в прямом эфире на странице яхт-клуба Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».