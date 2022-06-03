Чемпион России по лёгкой атлетике избил двух соседей в Санкт-Петербурге

Четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте в конце мая избил двух соседей, сообщает 78.ru.

В драку Хютте полез около 14 часов 23 мая на 17-м этаже третьей парадной дома №137 на Приморском проспекте Санкт-Петербурга. Сначала Хютте избил 49-летнюю женщину, а спустя час в лифте набросился на 54-летнего мужчину, при этом легкоатлет был в одних трусах.

Обоих пострадавших госпитализировали: женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, а мужчину — с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга — в состоянии средней степени тяжести.

Хютте задержан, на него составлен административный протокол, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в 2015 году Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы, спустя два года он получил четырёхлетнюю дисквалификацию. Позже Хютте стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics). Осенью прошлого года легкоатлета поймали с наркотиками.