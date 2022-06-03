Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова рассказала о голодовках в сборной России

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о жёстком режиме питания в сборной.

Гимнастке задали вопрос: «Каролина, ты что, в прошлом была бедна? Раз говоришь, что уже пережила голод».

«Нет, не была. Но когда я занималась художественной гимнастикой, меня с шести лет взвешивали по два раз в день. И с раннего детства у меня были жёсткие ограничения в плане еды. Когда попала в сборную, было ещё сложнее… Помню, мы могли вообще не есть ничего, лишь бы не поправиться, иначе выгоняли», – написала Севастьянова у себя в социальных сетях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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