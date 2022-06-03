Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран новым президентом Союза конькобежцев России
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Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран новым президентом Союза конькобежцев России (СКР).
На пост главы СКР также претендовали последний глава организации Алексей Кравцов и Вадим Морозов. За Гуляева суммарно отдали 34 голоса, за Кравцова — 21, за Морозова — 2.
Напомним, вчера, 2 июня, штаб Николая Гуляева выразил недовольство в связи с переносом места проведения отчётно-выборного конгресса организации.
31 мая стало известно, что конгресс пройдёт не в здании Олимпийского комитета России, а в СК «Мегаспорт».
До предыдущего президента СКР Алексея Кравцова организацию возглавлял Владимир Комаров. Он был президентом СКР с 1994 по 2009 год. В 2018-м Комаров скончался в возрасте 69 лет.
Спортсмены России, отказавшиеся от смены гражданства:
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