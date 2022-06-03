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Работу исполнительного комитета Союза конькобежцев России признали неудовлетворительной

Работу исполнительного комитета Союза конькобежцев России признали неудовлетворительной
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Отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России (СКР) признал неудовлетворительной работу исполнительного комитета организации за последние четыре года.

Неудовлетворительной работу исполкома признали 26 делегатов, 24 высказались положительно, шесть человек воздержались от голоса.

Напомним, ранее сегодня, 3 июня, олимпийский чемпион Николай Гуляев был избран новым президентом Союза конькобежцев России (СКР).

На пост главы СКР также претендовали последний глава организации Алексей Кравцов и Вадим Морозов. За Гуляева суммарно отдали 34 голоса, за Кравцова — 21, за Морозова — 2.

До предыдущего президента СКР Алексея Кравцова организацию возглавлял Владимир Комаров. Он был президентом СКР с 1994 по 2009 год. В 2018-м Комаров скончался в возрасте 69 лет.

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