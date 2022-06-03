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«Чемпионат» наградил лауреата премии «Стартап года» на премии MarSpo

«Чемпионат» наградил лауреата премии «Стартап года» на премии MarSpo
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Объявлены победители главной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. «Чемпионат» совместно с организаторами премии учредил специальную номинацию «Стартап года». Экспертной комиссией во главе с директором по цифровой стратегии Rambler&Co и управляющим директором «Чемпионата» Антоном Сучковым победителем был выбран проект i-BrainTech.

В этом году организаторы премии получили больше 250 заявок от спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств. После тщательного отбора жюри лучшие проекты попали в шорт-лист: дальше прошли трёхдневные представления-защиты проектов по каждой номинации. Они проводились в режиме живой трансляции: все участники событий общались на интернет-платформе, а зрители могли наблюдать и комментировать происходящее на YouTube.

По итогам онлайн-защиты жюри выбрало лучшие проекты в 25 номинациях, а также 10 специальных премий, среди которых лауреатами стали ХК «Авангард» и ФК «Динамо».

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