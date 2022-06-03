«Мы ничем не хуже иностранцев». Николай Гуляев — о задачах на посту президента СКР

Новый президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о своих первоочередных задачах во главе национальной федерации.
«Буду делать всё, чтобы богатые традиции нашего конькобежного спорта и шорт-трека не только развивались, но ещё и улучшались. Мы ничем не хуже нидерландцев, американцев, итальянцев и прочих иностранцев. Мои основные тезисы: максимальная открытость, вовлечение в работу всех регионов. Скажем так: подтягивание инертных до нового уровня. Также есть примеры федераций, которые своим напором и опытом достигали результатов без какой-либо помощи из центра.
Пересмотр календаря — это необходимость сегодняшнего дня. Жить, как в последние годы, уже не получится. Весь внутренний и какой уж будет международный календарь пересмотрим. Вместе с коллегами найдём оптимальный вариант, который будет охватывать и учитывать интересы всех регионов», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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