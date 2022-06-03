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Алексей Кравцов отказался от должности почётного президента СКР

Алексей Кравцов отказался от должности почётного президента СКР
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Избранный президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал, что после голосования он подошёл к своему предшественнику Алексею Кравцову и предложил тому непредусмотренную в уставе организации должность почётного президента, но его конкурент по выборам отказался, сославшись на усталость.

«Я не знаю истинных причин, но я предложил Кравцову должность почётного президента Союза конькобежцев. Мы договорились продолжить общение, несмотря на мою победу. Нам нужно будет передавать дела, нужно понимание во всех бумагах. Мне потребуется много времени и усилий, чтобы разобраться во всём. Я обратился к Кравцову за помощью. Он сказал, что никаких проблем и препятствий с его стороны не будет, только содействие», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Кравцов возглавлял Союз конькобежцев России с декабря 2009 года.

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