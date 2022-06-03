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Кравцов не будет оспаривать избрание Гуляева главой Союза конькобежцев России

Кравцов не будет оспаривать избрание Гуляева главой Союза конькобежцев России
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Бывший президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что не будет оспаривать избрание Николая Гуляева на пост главы организации.

Кравцов возглавлял СКР с 2009 года. 31 мая по его инициативе было изменено место проведения отчётно-выборного конгресса СКР — из здания ОКР заседание перенесли в спорткомплекс «Мегаспорт».

«Я был готов к любому итогу. Мягко говоря, вторая сторона проводила активную избирательную пиар-кампанию, были вопросы, почему вмешиваются какие-то люди в проведение выборов. Исход был понятен, когда я предложил провести закрытое голосование, но люди отказались, чтобы сохранить давление.

Давление было оказано серьёзное, поэтому мы и перенесли заседание из Олимпийского комитета России (ОКР) сюда, чтобы здесь можно было оградить делегатов от посторонних граждан. Тем не менее желаю Николаю Гуляеву успеха на новом поприще и не вижу оснований для того, чтобы оспаривать результаты.

Учитывая, что наша работа получила негативную оценку, я не буду вмешиваться в работу нового руководства. Мне есть чем заниматься», — приводит слова Кравцова ТАСС.

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