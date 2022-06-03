Кравцов не будет оспаривать избрание Гуляева главой Союза конькобежцев России

Бывший президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что не будет оспаривать избрание Николая Гуляева на пост главы организации.
Кравцов возглавлял СКР с 2009 года. 31 мая по его инициативе было изменено место проведения отчётно-выборного конгресса СКР — из здания ОКР заседание перенесли в спорткомплекс «Мегаспорт».
«Я был готов к любому итогу. Мягко говоря, вторая сторона проводила активную избирательную пиар-кампанию, были вопросы, почему вмешиваются какие-то люди в проведение выборов. Исход был понятен, когда я предложил провести закрытое голосование, но люди отказались, чтобы сохранить давление.
Давление было оказано серьёзное, поэтому мы и перенесли заседание из Олимпийского комитета России (ОКР) сюда, чтобы здесь можно было оградить делегатов от посторонних граждан. Тем не менее желаю Николаю Гуляеву успеха на новом поприще и не вижу оснований для того, чтобы оспаривать результаты.
Учитывая, что наша работа получила негативную оценку, я не буду вмешиваться в работу нового руководства. Мне есть чем заниматься», — приводит слова Кравцова ТАСС.
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