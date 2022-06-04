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Клишина оценила решение Трусовой выступить в прыжках в длину и назвала её «огненной»

Клишина оценила решение Трусовой выступить в прыжках в длину и назвала её «огненной»
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Серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы в помещении, российская прыгунья в длину Дарья Клишина оценила предстоящий дебют фигуристки Александры Трусовой в лёгкой атлетике.

«Считаю это прекрасной идеей и замечательной альтернативой популяризации спорта. И ещё, если это делает огненная Александра Трусова, то просто нет сомнений в успехе её дебюта на легкоатлетическом стадионе.

Объединяя такие разные, но в то же время близкие по духу виды спорта, можно привнести что-то новое и интересное, не только для спортсменов, но и, в частности, для зрителя. Атмосфера на любых соревнованиях создаётся именно за счёт энергии и поддержки болельщиков, которая так необходима атлетам», — цитирует Клишину «Матч ТВ».

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