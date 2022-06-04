«Очень будет не хватать России». Дмитрий Ильиных назвал фаворитов ЧМ-2022 по волейболу

Олимпийский чемпион, спортивный директор «Белогорья» Дмитрий Ильиных назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года по волейболу.

«К фаворитам предстоящего чемпионата мира – 2022 по волейболу отнесу Польшу, Италию — молодёжь у них выросла. Тех же сербов никогда не стоит исключать. Действующие олимпийские чемпионы — Франция — или словенцы, кто играл на двух последних ЧЕ в финале. Также Америка, Бразилия. И очень будет не хватать там России. За нашу команду обидно и жалко», — сказал Ильиных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, сборная России не сможет сыграть на чемпионате мира из-за санкций Международной федерации волейбола (FIVB). Место России займёт сборная Украины.

Полное интервью читайте здесь:

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