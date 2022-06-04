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«На то были причины». Спортивный директор «Белогорья» — о возвращении Гранкина в Россию

«На то были причины». Спортивный директор «Белогорья» — о возвращении Гранкина в Россию
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Олимпийский чемпион, спортивный директор «Белогорья» Дмитрий Ильиных высказался о возвращении российского волейболиста Сергея Гранкина в «Факел». С 2019 года Гранкин выступал в чемпионате Германии за «Берлин».

«Я рад, что Сергей Гранкин приедет в Россию. От этого наш чемпионат только выиграет. Нюансов его возвращения из Германии не знаю. Но раз Сергей выбрал такой путь, значит, на то были причины. Думаю, он может усилить игру «Факела» в Суперлиге. Это показали матчи, когда питерский «Зенит» дважды принимал столичный «Берлин». И команда, ведомая игрой Гранкина на связке, одержала победу. Сомнений в его возможностях не должно быть», — сказал Ильиных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью читайте здесь:

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