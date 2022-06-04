Спортивный директор «Белогорья» Ильиных рассказал, как изменится мужской ЧР по волейболу

Олимпийский чемпион, спортивный директор «Белогорья» Дмитрий Ильиных рассказал об изменениях, которые произойдут в мужском чемпионате России по волейболу.

«Финал шести» уже не рассматривается. Будет полноценный плей-офф, где под вопросом количество команд на этой стадии. Обычно это восемь команд. Думают также, сколько матчей будут играть на разных стадиях плей-офф, например, в первом раунде или в полуфинале. Финал, понятно, до трёх побед. А всё остальное под вопросом. Также чемпионат России планируют расширить до 16 команд. Одна будет из Беларуси. Решают только, какая именно. Из Суперлиги никто не вылетел, «Оренбург» остался. Значит, заходит ещё одна из Лиги А — «Нова» из Новокуйбышевска», — сказал Ильиных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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