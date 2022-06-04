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Сергей Желанов возглавил сборную России по лёгкой атлетике

Сергей Желанов возглавил сборную России по лёгкой атлетике
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Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил кандидатуру главного тренера сборной России. Им стал призёр Олимпийских игр — 1980 Сергей Желанов. Его конкурентом на выборах была Светлана Абрамова, тренер призёра Олимпийских игр — 2020 Анжелики Сидоровой. Теперь кандидатуру Желанова должен утвердить Экспертный совет Министерства спорта РФ, после чего на приказе о назначении требуется подпись министра спорта Олега Матыцина.

Место главного тренера сборной России по лёгкой атлетике оказалась вакантным 1 октября 2021 года после добровольной отставки олимпийского чемпиона 2004 года Юрия Борзаковского, возглавлявшего команду с 6 февраля 2015 года. С тех пор обязанности главного тренера исполняла и.о. президента ВФЛА, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова.

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