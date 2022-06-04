Судьи пересмотрели оценки упражнения с лентой на турнире в ОАЭ, отдав победу Крамаренко

Организаторы турнира по художественной гимнастике 1st UAE INTERNATIONAL GYMNASTIKA CUP, который завершился 29 мая в ОАЭ, пересмотрели результаты соревнований в упражнении с лентой, сообщает пресс-служба ВФХГ.



По результатам пересмотра оценки в упражнении с лентой россиянка Лала Крамаренко одержала победу с 32,47 балла, опередив Алину Горносько из Беларуси (32,23) и соотечественницу Арину Аверину (31,90).

Изначально победительницей была Горносько, получившая 32,53 балла, но судьи не заметили, что гимнастка вышла за ковёр. За это после пересмотра её оценка была снижена на 0,3 балла.

Напомним, что кроме этого золота в активе Крамаренко на турнире в ОАЭ – серебро в многоборье, серебро в упражнении с булавами и бронза с мячом. Дина Аверина выиграла бронзу в многоборье и стала обладательницей серебра с мячом и бронзы с булавами. Арина Аверина также выиграла бронзу с обручем.