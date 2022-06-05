На 88-м году жизни скончался Александр Никитин. Он был тренером Гарри Каспарова

В ночь с 4 на 5 июня на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР, сеньор-тренер ФИДЕ Александр Никитин (1935-2022). Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Никитин был тренером чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Никитин был секундантом Каспарова в матчах 1983-1987 годов. Их совместную работу Никитин описал в своей книге «С Каспаровым год за годом, ход за ходом», вышедшей в 1998 году.

В 2019 году вышло второе издание этой книги, куда Никитин включил не публиковавшиеся ранее партии тренировочного блицматча 1978 года между Гарри Каспаровым и Михаилом Талем.

Помимо Каспарова, учениками Никитина были многократный чемпион Франции Этьен Бакро и член сборной России, чемпион Европы Дмитрий Яковенко. Он был тренером-секундантом Бориса Спасского во время его матча-реванша с Робертом Фишером в 1992 году.