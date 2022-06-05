«Теперь я спокоен за наши коньки!» Губерниев — об избрании Гуляева на должность главы СКР

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об избрании олимпийского чемпиона Николая Гуляева на должность президента Союза конькобежцев России (СКР).
«Олимпийский чемпион Николай Гуляев возглавил Союз конькобежцев России! Блестящий спортсмен, организатор, в своё время возглавлял Москомспорт! Теперь я спокоен за наши коньки!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Напомним, на пост главы СКР также претендовали последний глава организации Алексей Кравцов и Вадим Морозов. За Гуляева суммарно отдали 34 голоса, за Кравцова — 21, за Морозова — 2.
До предыдущего президента СКР Алексея Кравцова организацию возглавлял Владимир Комаров. Он был президентом СКР с 1994 по 2009 год.
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