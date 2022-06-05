Определились победители Кубка Ассоциации в классе «Оптимист» — 2022

Соревнования Кубок Ассоциации в классе «Оптимист» проходили с 30 мая по 4 июня в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Регата собрала 166 участников из 17 регионов. За пять дней во всех флотах было проведено 10 гонок, шесть из них — квалификационные и четыре — финальная серия. Генеральный партнёр соревнований — ПАО «Газпром».

«Регата Кубок Ассоциации класса «Оптимист», проходящая традиционно в Петербурге, имеет большое значение для спортсменов. На ней разворачивается самая конкурентная борьба, тем более погода в Петербурге не даёт ребятам расслабляться. Здесь всегда самые сильные спортсмены! Хотя титул чемпиона России и важен, вместе с тем, как показывает практика, те, кто побеждает здесь, побеждают и на чемпионате. И являются самыми сильными, здесь есть возможность погоняться на самом высоком уровне», — заявил президент Ассоциации класса «Оптимист» Владимир Любомиров.

Вчера, 4 июня, состоялся заключительный день соревнований, определивший победителей и призёров регаты. Было проведено три гонки по средне-сильному ветру западного направления силой от 10 до 18 узлов.

«Регата прошла хорошо. Один день был без ветра, но погода в остальные дни позволила нам выполнить план, мы провели 10 гонок», — сказал главный судья соревнований Вадим Механиков.

Перед последним днём сразу пять спортсменов были претендентами на победу. Победителем Кубка Ассоциации в классе «Оптимист» — 2022 стал Роман Ивановский (Академия), четыре раза показавший первый приход. Серебряным призёром соревнований стал Павел Гущин (Академия), сумевший за день подняться с седьмого места на второе. Бронза у Егора Сидельникова (Калининград), от второго места его отделило всего лишь одно очко.

«На этой регате у меня была активная борьба с соперниками. Моим козырем была скорость. На тренировках мы много времени уделяли настройке паруса и это мне очень помогло», — сказал Роман Ивановский.

Среди девушек с преимуществом в 43 очка победила Алиса Иванова (Водник), она же заняла третье место в общем зачёте. Второй стала Елизавета Чехлатая (Севастополь). Мария Анисимова (Тольятти) заняла третье место.

«В Петербурге интересная погода. В последний гоночный день часто приходили тучи, ветер сильно заходил. Я заняла третье место и довольна результатом. Для меня это последний сезон на «Оптимисте» и хочется показать максимум», — сказала Мария Анисимова.

У младших юношей весь пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Победу одержал Андрей Жаков (ДСПК Рауту/Академия), второе место занял Даниил Лученазаров (ДСПК Рауту/Академия) и третьим стал Валерий Шиленков (Академия).

В зачёте младших девушек первое место заняла Мария Иванова (Академия). Анастасия Кузнецова (Крестовский остров) взяла серебро, а Варвара Ушал (Академия) — бронзу.

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