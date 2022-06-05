Украинская прыгунья в высоту Могучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате
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Сегодня, 5 июня, на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате состоялись соревнования по прыжкам в высоту.
Победу одержала украинка Ярослава Могучих, с первой попытки она смогла прыгнуть на 196 см, не сумев покорить высоту 201 см. Для спортсменки это второе золото на этапе Бриллиантовой лиги в текущем сезоне – раньше была победа в Юджине (США).
Второе место также заняла представительница Украины – Ирина Геращенко (193 см с первой попытки). Она обошла своих конкуренток за серебро благодаря меньшему количеству попыток. Третье место — у Николы Макдермотт из Австралии.
Бриллиантовая лига
Прыжки в высоту, женщины:
1. Ярослава Могучих (Украина) — 196 см
2. Ирина Геращенко (Украина) — 193 см
3. Никола Макдермотт (Австралия) — 193 см
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