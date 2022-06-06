«Сказочное счастье». Беременная Дарья Клишина показала новое фото из Майами

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, показала, как отдыхает у бассейна в Майами (США).
«Сказочное счастье — отдыхать на солнышке и ни о чём не думать», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
Ранее Дарья Клишина выложила пляжное фото из Майами.
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