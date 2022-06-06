Ильнур Закарин закончил карьеру. Он выигрывал этапы «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик Ильнур Закарин объявил о завершении карьеры. В 2016 году Закарин выиграл один этап на «Тур де Франс». Также на его счету две победы на этапах «Джиро д'Италия»: в 2015 и 2019 годах.

«Ильнур Закарин официально объявил о завершении карьеры! Восемь профессиональных побед, три этапа на «Гран-турах», третий в общем зачёте «Вуэльты»-2017, двукратный победитель чемпионата России в индивидуальной гонке на время. Поздравляем с успешной карьерой. Удачи и успехов во всех новых начинаниях!» — отмечается в сообщении в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России.

Также Ильнур Закарин — чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время.

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