«Русские Богатыри» — победители первого этапа Tenzor International Cup 2022

В Московской области, на акватории Пестовского водохранилища, завершился первый этап Tenzor International Cup 2022, проходящий при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и титульного партнёра Tenzor Consulting Group.
Уверенную победу одержала команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова, Константина Беспутина, Антона Сергеева, Александра Патрушева. Серебро — у сербской команды ZIDart Sailing Team под управлением Зорана Пауновича, бронза — у коллектива Юрия Морозова команды Russo Trans.
Парусная регата проходила в формате гонок с пересадками с прямым судейством на воде. За три гоночных дня организаторы провели 29 полноценных гонок. В составе было 19 заявленных команд из России, Белоруссии, Сербии.
По итогам первого гоночного дня команды «Русские Богатыри» Игоря Рытова и ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича вышли в лидеры и продолжили противостояние вплоть до финального дня регаты.
Игорь Рытов, команда «Русские богатыри», первое место: «Заключительный гоночный день для нашей команды — день, самый удачный из трёх. Даже последние гонки с фальстартом — всё равно удалось отыграться и финишировать восьмыми. Было два вторых, три четвёртых, один первый приходы. Всё получалось! Тактик отработал на все 100%. В целом регата понравилась. С первого дня мы настроились на достойный, хороший результат и из топ-3 не выходили. Гонка прошла в напряжении, борьбе, будем готовиться к следующему этапу и стремиться попасть в тройку».
Следующая встреча участников серии Tenzor International Cup 2022 пройдёт 21–24 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club.
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